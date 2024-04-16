افتتاح مجمع مغربي التخصصي للعيون والأسنان بمكة المكرمة

وأضاف الأستاذ معتصم: "يشرفنا أن نشارك تراث مغربي العريق الذي بدأ منذ العام 1955 في جدة، حيث نشأت كنقطة انطلاق نحو التميز والابتكار في الرعاية الصحية. بإعلاننا اليوم عن فرعنا الجديد بمكة، نؤكد على استمرارنا في التوسع والنمو، ويشرفنا خدمة أهل مكة وخدمة ضيوف الرحمن، مستجيبين بذلك للزيادة المضطردة في أعداد المرضى واحتياجات المجتمع الصحية المتزايدة، معتمدين في ذلك على أحدث التقنيات الطبية العالمية وأعلى معايير الجودة، وتعزيز هذا التوجه، تم تصميم المركز الجديد ليس فقط كمركز طبي، بل كمعلم حضاري يبرز التزام مغربي بالجودة والابتكار. يشتمل المركز على مرافق متقدمة مثل معامل الأبحاث ووحدات الرعاية النهارية، ما يمكّنه من تقديم خدمات رعاية متكاملة ومتخصصة تشمل أحدث العلاجات والتقنيات".