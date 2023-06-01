بحضور أكثر من 500 طالب وطالبة.. "إثراء" يطلق فعاليات الفورمولا 1 في المدارس

وتضمنت الفعاليات جلسات حوارية وتصاميم تحاكي تصميم السيارات، وعرضًا قدّمته بطلة السباقات أمجاد العمري (مهندسة ميكانيكية متخصصة في مجال الأتمتة والروبوتات والتقنيات الحديثة)، عن مراحل رحلتها في تصنيع وتصميم السيارات، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء والمشاركين في مجال السباقات لتسليط الضوء على صناعة الحدث والبصمة في عالم السباقات.