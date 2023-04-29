"بناء" تفوز بجائزة "جلوبال العالمية" كأفضل مؤسسة عربية عن فئة العمل الإنساني

يُذكر أن جوائز جلوبال العالمية انطلقت في عام 2016، وقامت بتتويج كبرى الشركات والمؤسسات العربية في المجالات الحيوية المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة تكريم المتميزين العرب في مجال الأعمال وتشجيعهم لتنمية المكتسبات المهنية والعلمية وتطويرها، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز الشراكات العربية من خلال الحرص على التواصل المؤسساتي بين القادة التنفيذين العرب في مجال الأعمال، عبر تنظيم هذه التظاهرة السنوية التي تتيح لهم تبادل الأفكار حول المشروعات المختلفة، وتوسيع القواعد العملياتية على امتداد العالم العربي.