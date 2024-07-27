"المعجب" يشارك في منتدى كبار المستشارين القانونيين في سنغافورة ويعقد لقاءات ثنائية

وعلى هامش المنتدى الْتقى "المعجب" بوزير العدل الكوري بارك سونغ جيه، وتناول اللقاءُ سبلَ تعزيز التعاون القانوني بين المملكة وكوريا؛ حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في المجالات القضائية المختلفة، كما ناقش الجانبان سبل تطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.