"المعجب" يشارك في منتدى كبار المستشارين القانونيين في سنغافورة ويعقد لقاءات ثنائية

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في منتدى كبار المستشارين القانونيين، الذي أقامته النيابة العامة في جمهورية سنغافورة (26 يوليو 2024) حول موضوعات المنازعات الاستثمارية الدولية.
وناقش خلال المنتدى الاتجاهاتِ الحديثة في المملكة العربية السعودية والبدائل الودية في تسوية منازعات الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي؛ مشيرًا إلى ما توفره الأنظمة والتشريعات في المملكة من بيئة آمنة وملائمة لجذب رؤوس الاستثمار.
وعلى هامش المنتدى الْتقى "المعجب" بوزير العدل الكوري بارك سونغ جيه، وتناول اللقاءُ سبلَ تعزيز التعاون القانوني بين المملكة وكوريا؛ حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في المجالات القضائية المختلفة، كما ناقش الجانبان سبل تطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.
كما الْتقى "المعجب" بالنائب العام لجمهورية الهند آرفينكاتاراماني، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة والهند، وتطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.
وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن هذه اللقاءات تأتي تأكيدًا على تطوير الأجهزة العدلية والقضائية.