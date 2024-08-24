أكاديمية طويق تطلق شراكة مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية

وتستهدف الشراكة إقامة معسكرات وبرامج تعليمية لتطوير القدرات التقنية في مختلف مسارات مجال الروبوت والرياضات اللاسلكية، والتعاون في إقامة الأنشطة والبرامج والمسابقات في المجالات التقنية بشكل عام، ومجال الروبوت بشكل خاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية بين الجهتين؛ لتأهيل الكوادر الوطنية من الموظفين، وطلاب الجامعات، وخريجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، بأهم المهارات والخبرات اللازمة، ضمن معسكرات وبرامج تعليمية قائمة على التطبيقات العملية، وصناعة الحلول والابتكارات التقنية؛ لتمثيل المملكة العربية السعودية في كبرى المسابقات الإقليمية والدولية.