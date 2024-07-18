بعد كثرة البلاغات.. أمانة الرياض تطلق حملة "غلفها بزيادة" لضمان سلامة وصول الغذاء للمستهلك بأمان

وجاءت مبادرة "غلفها بزيادة" بعد ما تمّ رصده من بلاغات سكان الرياض، وبعد دراسة عدد من التجارب الإقليمية والعالمية، والاطلاع على الدراسات العلمية في مجال السلامة العامة التي تستهدف المحافظة على سلامة الغذاء، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ومعرفة نقاط الضعف، وأساليب التعامل معها، وتطبيق اشتراطات الجهات ذات العلاقة في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك.