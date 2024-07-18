بعد كثرة البلاغات.. أمانة الرياض تطلق حملة "غلفها بزيادة" لضمان سلامة وصول الغذاء للمستهلك بأمان

أطلقت أمانةُ منطقة الرياض، اليوم، مبادرتَها لزيادة التأكيد على سلامة وصول الأغذية للمستهلك بأمان عالٍ، بعنوان "غلفها بزيادة" بمعايير مطوّرة للتأكيد على مقدمي الأغذية والمشروبات بضرورة إحكام تغليف الطعام قبل تسليمه للمستفيدين عبر الفروع أو جهات التوصيل، وفق معايير إضافية تسهم في المحافظة على السلامة العامة، وخدمة المستفيدين من سكان وزوار المنطقة؛ لزيادة المحافظة على الطعام، وتطبيق اشتراطات السلامة، والصحة العامة.
وتأتي في مقدمة المعايير المضافة على المعايير السابقة ضمان استخدام تغليف للأطعمة والمشروبات، بما يضمن عدم تعرضها للعبث، بالإضافة لأن يكون نوع التغليف يساعد على سهولة رصد أي عبث أو خلل خلال عملية التسليم للمستهلكين.
كما تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عبر تنسيق الأدوار والتأكد من متابعة الامتثال بوضع خطط المراقبة، ووضعت مهلة تصحيحية 3 أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2024 قبل البدء بتطبيق شامل لمراقبة المعايير المطورة، ومدى التزام القطاعات بتطبيقها وبدء استقبال الملاحظات من المستهلكين بعد انتهاء المهلة.
كما تأتي مبادرة "غلفها بزيادة" امتدادًا لمبادرة أمانة الرياض الرائدة التي أطلقت خلال جائحة كورونا عام 2020م، وأثبتت فاعليتها، ونتائج متقدمة في تقديم الخدمات، والمحافظة على سلامة الغذاء وفق مؤشرات قياس رضا المستفيدين، ومؤشرات الامتثال، التي تحولت فيما بعد إلى سلوك وتجربة تم العمل بها على الصعيد الوطني.
وجاءت مبادرة "غلفها بزيادة" بعد ما تمّ رصده من بلاغات سكان الرياض، وبعد دراسة عدد من التجارب الإقليمية والعالمية، والاطلاع على الدراسات العلمية في مجال السلامة العامة التي تستهدف المحافظة على سلامة الغذاء، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ومعرفة نقاط الضعف، وأساليب التعامل معها، وتطبيق اشتراطات الجهات ذات العلاقة في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك.
يُشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن اهتمام أمانة منطقة الرياض في تطبيق استراتيجيها ومبادراتها، وأهدافها في تقديم خدمات نوعية للمستفيدين، ورفع الوعي بالسلامة العامة، والمحافظة على صحة الغذاء، وتطبيق الامتثال، وإشراك الجهات ذات العلاقة في الحملة؛ لضمان اكتمال خطوات التطبيق، وتفعيل الأدوار.
ودعت الأمانة العموم للاستفادة من تطبيق "مدينتي" وقنوات التواصل الأخرى؛ لرفع البلاغات بعد انتهاء المهلة التصحيحية في 20 أكتوبر 2024، والاطلاع على الخدمات الإضافية التي تقدمها الأمانة لرياض عامرة مزدهرة، تحقق مستهدفات رؤية 2030.