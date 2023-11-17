هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تستعد لإطلاق موسم السياحة البيئية

وتضمنت الورشة استعراض التفاصيل المتعلقة بتراخيص أنشطة السياحة البيئية وآلية إدراجها في موقع روح السعودية التابع للهيئة السعودية للسياحة، مما يسهم في زيادة نسبة الطلبات على منتجات أنشطة السياحة البيئية في المحميتين.