محليات

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تستعد لإطلاق موسم السياحة البيئية

نظمت ورشة بحضور ١٥ منشأة سياحية محليّة لبحث التفاصيل المتعلقة بالتراخيص
هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تستعد لإطلاق موسم السياحة البيئية

نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم، ورشة عمل بعنوان "الورشة التحضيرية لإطلاق موسم السياحة البيئية" بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.

وتضمنت الورشة استعراض التفاصيل المتعلقة بتراخيص أنشطة السياحة البيئية وآلية إدراجها في موقع روح السعودية التابع للهيئة السعودية للسياحة، مما يسهم في زيادة نسبة الطلبات على منتجات أنشطة السياحة البيئية في المحميتين.

وعُقدت الورشة مع أكثر ١٥ منشأة سياحية محليّة خاصة تُفعّل أنشطة السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية بكافة تضاريسها وتشكيلاتها الجيولوجية وفق ضوابط ومعايير عالمية تضمن الحفاظ على المقدرات الطبيعية بما فيها الغطاء النباتي والحياة الفطرية.

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
الورشة التحضيرية لإطلاق موسم السياحة البيئية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org