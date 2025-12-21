مركز ستارت سمارت التابع لمؤسسة مجتمع جميل وعالم صافولا يختتمان مبادرة دعم الشركات الناشئة البيئية

امتداداً للتعاون القائم بين مؤسسة مجتمع جميل السعودية ومؤسسة عالم صافولا، اختُتم مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال مؤخرا الفعالية الختامية لمبادرة دعم الشركات الناشئة البيئية، التي استضافها مقر عالم صافولا في جدة. حيث شهدت الفعالية تقديم الفرق المشاركة لعروضها الختامية، واستعراضها لنماذج أعمالها التي طوّرتها خلال فترة المبادرة، بما يؤكد على جاهزيتها للتحوّل من أفكار أولية إلى شركات ناشئة تعمل بالفعل في السوق.
شاركت في المبادرة ثلاثُ شركات ناشئة من الفائزين بالمراكز الأولى في مسار البيئة بمسابقة ستارت سمارت 2024، وهي نخلاوي، وإيكو ستريم، ومحطات الطاقة المتنقلة، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة من عالم صافولا لهذه الفرق 65000 ريال.
حيث خضعت الفرق لبرنامج تدريبي مكثف في مرحلة ما بعد مسابقة ستارت سمارت 2024، والذي صُمّم لتعزيز قدراتها الريادية وتأهيلها للنمو، بواقع 29 ساعة تدريبية أشرف عليها 10 مرشدين متخصصين في مجالات الأعمال المختلفة.
وركز البرنامج على تطوير المهارات الأساسية لبناء شركة ناشئة متكاملة، متناولاً موضوعات الاستراتيجية التجارية، والتسويق، والتخطيط المالي، وتقسيم الشرائح المستهدفة، إضافة إلى آليات الاختبار التكراري لتحسين المنتجات وضمان توافقها مع احتياجات السوق.
في هذا الصدد، صرح أ. محمد عبدالغفار، مدير عام أول للمبادرات في مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "إن ما شهدناه اليوم لا يمثل مجرد ختام برنامج تدريبي، بل هو تدشين لجيل جديد من رواد الأعمال القادرين على دمج الابتكار بالاستدامة. حيث نؤمن في مركز ستارت سمارت بأن التحديات البيئية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، وما حققته الفرق المشاركة من تحول نوعي نحو الربحية والجاهزية السوقية يؤكد على نجاح منهجيتنا في تمكين رواد الأعمال، ونلتزم بمواصلة هذا الدعم لضمان أن تكون هذه الشركات الناشئة إضافة فاعلة للاقتصاد الوطني وشريكاً مؤثراً في القطاع البيئي."
ومن جانبه، صرح د. بندر عرب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عالم صافولا: "لقد تكللت هذه المبادرة التدريبية بنتائج استثنائية وملموسة، حيث نجحت في تحويل أفكار ومبادرات الفرق المشاركة إلى شركات ناشئة فاعلة، وتمكنت من تحقيق عوائد ربحية فعلية عبر دخول السوق وطرح منتجات مبتكرة وحلول نوعية تتصدى لتحديات بيئية ملحة. كما ساهمت المبادرة في تطوير نماذج أعمال هذه الشركات لتصبح أكثر نضجاً ومرونة؛ مما عزز تنافسيتها وأهلها لخوض مراحل التوسع المستقبلية، مستندةً على رؤية استراتيجية واضحة".
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسة مجتمع جميل السعودية في دعم رواد الأعمال وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تسهم في تطوير منظومة الابتكار في المملكة. وتواصل المؤسسة الاستثمار في المبادرات النوعية وعقد الشراكات التي تمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى شركات قابلة للنمو والتوسع، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويرسخ دور الشركات الناشئة كعنصر محوري في دعم مستقبل ريادة الأعمال البيئية.