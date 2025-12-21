مركز ستارت سمارت التابع لمؤسسة مجتمع جميل وعالم صافولا يختتمان مبادرة دعم الشركات الناشئة البيئية

في هذا الصدد، صرح أ. محمد عبدالغفار، مدير عام أول للمبادرات في مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "إن ما شهدناه اليوم لا يمثل مجرد ختام برنامج تدريبي، بل هو تدشين لجيل جديد من رواد الأعمال القادرين على دمج الابتكار بالاستدامة. حيث نؤمن في مركز ستارت سمارت بأن التحديات البيئية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، وما حققته الفرق المشاركة من تحول نوعي نحو الربحية والجاهزية السوقية يؤكد على نجاح منهجيتنا في تمكين رواد الأعمال، ونلتزم بمواصلة هذا الدعم لضمان أن تكون هذه الشركات الناشئة إضافة فاعلة للاقتصاد الوطني وشريكاً مؤثراً في القطاع البيئي."