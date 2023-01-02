بنك الجزيرة يوقع اتفاقية مع "المركز الوطني للتخصيص" للمساعدة في تحقيق أحد مستهدفات برامج رؤية 2030

من جهته أكد الرئيس التنفيذي الأستاذ نايف العبدالكريم: على إسهام ورغبة بنك الجزيرة بالقيام بدور مؤثر وفعال للمشاركة في تحقيق أهداف المركز ورؤية المملكة 2030، من خلال المشاركة في استطلاعات الرأي لمشاريع التخصيص والمشاركة في الاستشارات المالية والمشاركة في تمويل المؤسسات والشركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التخصيص وتحفيزها للاستثمار في هذه المشاريع. وأضاف الأستاذ نايف: أن من أهم المخرجات أيضاً، استهداف المستثمرين المهتمين من عملاء البنك بفرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.