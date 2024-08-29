"السديس" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"

وشدد الشيخ السديس على دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نجاح وتميز للندوة هو نتاج دعم وتوجيهات سديدة واهتمام بالتيسير على قاصدي وزائري الحرمين الشريفين من مقامهما الكريم، سائلاً الله - عز وجل - أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم ورعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والإسلام والمسلمين.