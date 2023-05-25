على بند الأجور.. بلدية تنومة تطرح 3 وظائف للجنسين وفق مجموعة من الشروط

أعلنت بلدية محافظة تنومة عن توفّر وظائف شاغرة على بند الأجور، وعلى الراغبين التقدم لها وفق مجموعة من الشروط التي حددتها البلدية، حيث تشمل هذه الوظائف مجهز موتى (رجال)، ومجهزة موتى (نساء) عدد 2.