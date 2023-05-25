على بند الأجور.. بلدية تنومة تطرح 3 وظائف للجنسين وفق مجموعة من الشروط

أعلنت بلدية محافظة تنومة عن توفّر وظائف شاغرة على بند الأجور، وعلى الراغبين التقدم لها وفق مجموعة من الشروط التي حددتها البلدية، حيث تشمل هذه الوظائف مجهز موتى (رجال)، ومجهزة موتى (نساء) عدد 2.
وأشارت البلدية إلى مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الراغبين بالتقدم للوظائف، وهي
1- أن يكون المتقدم مسجلًا في موقع وزارة الموارد البشرية (ساعد).
2- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فما دون.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يكون لديه الإلمام التام بطبيعة العمل والقدرة البدنية للقيام بأعمال الوظيفة.
5- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
6- أن يكون لديه الاستعداد التام لأداء العمل وقت ما تقتضيه الحاجة ومتطلبات العمل.
7 -اجتياز اختبار لجنة المقابلة.
8- إحضار مشهد من جهة معتمدة يثبت إجادة العمل والخبرة في تجهيز الموتى أن وُجِدَ.
9- تحديد رقم جوال حيث يتم الاعتماد عليه في التواصل.
وبيّنت البلدية أن المستندات المطلوبة للتقدم، تتضمن:
1- صورة من الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية.
3- صورة المؤهل الدراسي مع الأصل للمطابقة.
4- صورة من شهادة الخبرة إن وُجِدَت.
5- إرفاق ما يثبت التسجيل في منصة (ساعد).
ولفتت إلى أن موعد استقبال الطلبات في إدارة الموارد البشرية بالبلدية خلال الفترة من يوم الأحد 8/ 11/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19/ 11/ 1444هـ.
ودعت البلدية من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط لشغل إحدى هذه الوظائف، إلى الحضور لمقرها خلال الفترة المحددة؛ لتقديم المستندات المطلوبة؛ حيث إنه لا يُنظر إلى أي طلب بعد تاريخ انتهاء الإعلان.