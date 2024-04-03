"المطار أعمال" تُوسِّع خدماتها اللوجستية بالشراكة مع "شركة الصفوة"

وقال المحضار: "هذه الشراكة تأتي في إطار سعي (تطبيق المطار) المستمر لاتخاذ خطوات استراتيجية جديدة، تعزز من خطتها الاستراتيجية القائمة على الإبداع والابتكار وأتمتة قطاع السفر، التي تساهم بشكل كبير في تحسين التجربة، وانعكاسها على الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التسارع المتزايد في القطاعَيْن العام والخاص لأتمتة العمليات، التي ستكون جزءًا من رؤية السعودية 2030 في تقديم أفضل الخدمات للعملاء".