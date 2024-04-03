"المطار أعمال" تُوسِّع خدماتها اللوجستية بالشراكة مع "شركة الصفوة"

أعلن "تطبيق المطار"، العلامة التجارية المختصة بعملاء السفر في مجموعة المطار، توقيع شراكة استراتيجية مع "شركة الصفوة"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل والتوصيل بالسعودية؛ بهدف تحسين تجربة السياح من داخل وخارج السعودية.
يأتي ذلك في إطار توجُّه "تطبيق المطار" لتوسيع الخدمات اللوجستية، مع توفير تجربة توصيل سلسة وسهلة لعملاء الشركة، بما يضمن الاستفادة الكاملة من التجربة السياحية الناجحة.
ووقَّع اتفاقية الشراكة المدير العام لـ"المطار أعمال" عبدالإله المحضار، والمدير العام لشركة الصفوة خلف العتيبي.
واتفق الطرفان على تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
ورحب المدير العام للمطار أعمال عبدالإله المحضار بالتعاون مع شركة الصفوة، مشيرًا إلى آلية الربط التقني عبر المنصة الخاصة بقطاع الأعمال في مجموعة المطار، التي يمكن من خلالها للمسافر عبر منصة واحدة حجز خدمة النقل والمواصلات من وإلى المطار بكل يُسر وسهولة.
وقال المحضار: "هذه الشراكة تأتي في إطار سعي (تطبيق المطار) المستمر لاتخاذ خطوات استراتيجية جديدة، تعزز من خطتها الاستراتيجية القائمة على الإبداع والابتكار وأتمتة قطاع السفر، التي تساهم بشكل كبير في تحسين التجربة، وانعكاسها على الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التسارع المتزايد في القطاعَيْن العام والخاص لأتمتة العمليات، التي ستكون جزءًا من رؤية السعودية 2030 في تقديم أفضل الخدمات للعملاء".
وأفاد بأن العمل مع الشركاء في شركة الصفوة يتمثل في تأمين وتجهيز السيارات المطلوبة؛ لتكون جاهزة لخدمة الركاب القادمين إلى مطارات السعودية، بما يعزز ثقة زوار السعودية وقاصديها من شتى أنحاء الأرض.
من جهته، أبدى المدير العام لشركة الصفوة خلف العتيبي سعادته بالشراكة مع "تطبيق المطار"؛ كونه إحدى العلامات الرائدة في مجال السفر والسياحة.
وأوضح العتيبي أنه تم الاتفاق على توفير مجموعة من السيارات الفاخرة؛ وهو ما يسمح للعملاء باختيار السيارة التي تلبي احتياجاتهم بدقة. مشيرًا إلى أن الشركة تتميز بتقديم خدمة عالية الجودة وفعَّالة لعملائها عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل.
يُذكر أن "تطبيق المطار" إحدى الشركات السعودية المستفيدة من "برنامج الشركات المليارية"، الذي يضم مجموعة من الشركات التقنية متسارعة النمو، ضمن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP.
وتُعد شركة الصفوة إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل والتوصيل بالسعودية، وتعمل على توفير خدمات التوصيل للأفراد والشركات بجميع المجالات والأعمار والمستويات الأكاديمية والمهنية.