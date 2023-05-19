"بدر بن عبدالله" يلتقي صُنّاع الأفلام السعوديين خلال زيارته لجناح المملكة في "كان"

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، في مدينة كان الفرنسية أمس، بعدد من صُنّاع الأفلام السعوديين خلال زيارته لجناح المملكة المشارك في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي.
وحرص وزير الثقافة على الاستماع إلى تطلعاتهم تجاه القطاع، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بصناعة الأفلام في المملكة والعاملين فيها.
جاء ذلك حضور نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله آل عياف.
واستمع الأمير بدر بن عبدالله في بداية اللقاء إلى تطلعات صُنّاع الأفلام السعوديين، وتطورات مشاريعهم السينمائية، وأبرز الاحتياجات التي ستمكنهم من تقديم صناعة سينمائية سعودية إبداعية، إلى جانب نقاشٍ مفتوح حول تحديات القطاع السينمائي، والمقترحات والحلول التي يمكن أن ترتقي بصناعة الأفلام في المملكة.
يُذكر أن هيئة الأفلام تُمثل المملكة في مهرجان كان السينمائي الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى 26 مايو الجاري، وذلك عبر جناحٍ سعودي يضم نخبة من أهم الجهات المحلية في قطاع السينما، ومن بينها، صندوق التنمية الثقافي، ووزارة الاستثمار، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإدارة فيلم العُلا، وشركة نيوم، ومهرجان أفلام السعودية، واستوديوهات MBC، إلى جانب مجموعة من صُنّاع الأفلام السعوديين؛ بهدف تعزيز تواجد المملكة في المحافل السينمائية الدولية، والترويج لقطاع الأفلام، والفرص الاستثمارية التي يقدمها للمهتمين بهذا المجال، إضافة عن بناء الشراكات الدولية لبناء القطاع.