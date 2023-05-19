"بدر بن عبدالله" يلتقي صُنّاع الأفلام السعوديين خلال زيارته لجناح المملكة في "كان"

يُذكر أن هيئة الأفلام تُمثل المملكة في مهرجان كان السينمائي الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى 26 مايو الجاري، وذلك عبر جناحٍ سعودي يضم نخبة من أهم الجهات المحلية في قطاع السينما، ومن بينها، صندوق التنمية الثقافي، ووزارة الاستثمار، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإدارة فيلم العُلا، وشركة نيوم، ومهرجان أفلام السعودية، واستوديوهات MBC، إلى جانب مجموعة من صُنّاع الأفلام السعوديين؛ بهدف تعزيز تواجد المملكة في المحافل السينمائية الدولية، والترويج لقطاع الأفلام، والفرص الاستثمارية التي يقدمها للمهتمين بهذا المجال، إضافة عن بناء الشراكات الدولية لبناء القطاع.