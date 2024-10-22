"تراحم الرياض" تشارك في ملتقى الجمعيات التعاونية والأهلية

شاركت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الثلاثاء، في ملتقى الجمعيات التعاونية والأهلية.
جاء ذلك بتنظيم من جمعية "نمو" التعاونية، بالتعاون مع جامعة الفيصل الأهلية.
وقدّم رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" خالد بن محمد العجلان، ورقة عمل متميزة خلال الملتقى، تناول فيها أهمية دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال للجمعيات الأهلية ودورها في تعزيز الخدمات المقدمة للجهات غير الربحية.
وأكد "العجلان" ضرورة تكاتف الجهود بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون مع رجال الأعمال يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الأسر المتعففة.
ويعد هذا الملتقى منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص؛ ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي.