"تراحم الرياض" تشارك في ملتقى الجمعيات التعاونية والأهلية

وقدّم رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" خالد بن محمد العجلان، ورقة عمل متميزة خلال الملتقى، تناول فيها أهمية دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال للجمعيات الأهلية ودورها في تعزيز الخدمات المقدمة للجهات غير الربحية.