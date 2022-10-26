جامعة "كاوست" تشارك في المنتدى العالمي السادس لمبادرة مستقبل الاستثمار

وقال البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة كاوست: "المملكة تمر بتحول مذهل، وإن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقدم أبحاثًا ذات مسـتوى عالمي للمسـاعدة في تمكين هذا التحول؛ حيث إن "كاوست" تحفز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال والتأثير؛ إذ نوفر اسـتخدام المرافق ذات المسـتوى العالمي، وبروتوكـول الإنترنت والتقنيات المتطورة، والاسـتثمار في شـركات التكنولوجيا العميقة الناشـئة، وتسريعها، والتواصل مـع ألمع العقول في العالـم، والوصول إلى مركز الابتكار الرائد في المملكـة العربيـة السـعودية".