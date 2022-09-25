محافظ الأحساء يعزي في وفاة رجل الأمن "الكليب"

قدم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الأحد، التعزية لعائلة رجل الأمن الوكيل رقيب فهد بن سالم الكليب، من منسوبي قيادة دوريات الأمن بمحافظة الأحساء رحمه الله، الذي وافته المنية إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله، والذي تمت الصلاة عليه بمحافظة الأحساء.
كما نقل تعازي القيادة الرشيدة، إضافة إلى تعازي أمير المنطقة الشرقية ونائبه لأسرة رجل الأمن رحمه الله، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل الوكيل رقيب فهد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب عليه، حفظه الله.