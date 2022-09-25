محافظ الأحساء يعزي في وفاة رجل الأمن "الكليب"

قدم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الأحد، التعزية لعائلة رجل الأمن الوكيل رقيب فهد بن سالم الكليب، من منسوبي قيادة دوريات الأمن بمحافظة الأحساء رحمه الله، الذي وافته المنية إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله، والذي تمت الصلاة عليه بمحافظة الأحساء.