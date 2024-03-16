جامعة الملك خالد تطلق مسابقة "رمضانك قرآن 5" في نسختها الخامسة

وأوضح وكيل كلية الشريعة وأصول الدين للبحث والدراسات العليا والمشرف العام على المسابقة الدكتور أحمد الحصيني، أن المسابقة تأتي لتشجيع الجميع وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى المشاركين، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم، منوهًا بأن المسابقة شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية إقبالاً كبيرًا من المشاركين، حيث تنافس فيها المشاركون في مسارات متنوعة، لما يمثله القرآن الكريم من مكانة بارزة في التكوين الفكري والحضاري للفرد المسلم. يشار إلى أن المسابقة تشتمل على أربعة فروع الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والفرع الثاني حفظ 15 جزءًا، والفرع الثالث حفظ 5 أجزاء، والفرع الرابع أعذب تلاوة، ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 59 ألف ريال سعودي، ويمكن التسجيل للطلاب والطالبات من خلال الرابط