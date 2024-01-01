تركي آل الشيخ: ولي العهد أنقذ السعودية ورسم لها طريقًا مشرقًا لعشرات ومئات السنين

وفي التفاصيل، تحدَّث المستشار آل الشيخ في الجزء الأول من ‫بودكاست عمار مع المذيع عمار تقي، الذي سُجل في لندن، عن الكثير من جوانب حياته وطفولته، وتنقُّله في عمله من السلك العسكري إلى المدني، وقال: "نشهد في عهد سمو ولي العهد تحولاً من اقتصاد معتمد على النفط إلى تنويع اقتصادي، ونوعية في احتياجات سوق العمل، وزيادة في الإنتاجية، وكذلك تطوير في المجال السياحي والاقتصادي والتراثي، مع الاعتزاز بالهوية السعودية والتراثية".