الفرق الرقابية بأمانة جدة تتلف 72 ألف بيضة بموقع يُعيد تدوير البيض الفاسد بالفيصلية

أتلفت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة، ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة؛ يقدر وزنها بنحو 30 طناً، كانت معدةً للفرز والبيع، واتخذت الإجراءات بحقها وطبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
وفي التفاصيل، ضبطت الفرق الرقابية موقعاً مخالفاً بحي الفيصلية لتخزين "البيض الفاسد"، حيث تجري إعادة تغليفه بأسماء تجارية؛ تمهيداً لتوزيعه على الأسواق والمحال التجارية.
وبيّنت أمانة جدة أن الجولات الميدانية المكثّفة للمراقبين أسفرت عن ضبط موقع استغلته عمالة لإعادة تدوير البيض الفاسد وتنظيفه بأدوات غير صالحة ووضع تواريخ جديدة عليه، ومن ثم إعادة توزيعه مرة أخرى على المطاعم والمحال التجارية.
وأكّدت أن ذلك يأتي ذلك ضمن الحملات المستمرة التي تنفّذها للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين.