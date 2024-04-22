الفرق الرقابية بأمانة جدة تتلف 72 ألف بيضة بموقع يُعيد تدوير البيض الفاسد بالفيصلية

أتلفت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة، ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة؛ يقدر وزنها بنحو 30 طناً، كانت معدةً للفرز والبيع، واتخذت الإجراءات بحقها وطبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.