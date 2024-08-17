مدارس جدة تتأهّب لانطلاقة العام الدراسي الجديد غدًا

وأشارت إلى أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، عملت منذ وقت مبكر جدًّا لهذه اللحظة، انطلاقة العام الدراسي الجديد، من خلال إنجاز مختلف المهام المناطة بها وفق خطط الاستعداد المعتمدة لضمان انطلاقة موفقة للعام الدراسي، بمشيئة الله، منذ الحصة الدراسية الأولى.