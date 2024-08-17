مدارس جدة تتأهّب لانطلاقة العام الدراسي الجديد غدًا

وسط منظومة عمل متكاملة وتأهّب تام، تستقبل مدارس جدة، غدًا الأحد، أكثرَ من 700 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد مع معلميهم ومعلماتهم.
يأتي ذلك بعد أنْ أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، استعداداتها لعودة الطلبة إلى مدارسهم بعد تهيئتها خلال الفترة الصيفية، إلى جانب استلام وتجهيز المشروعات التعليمية الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ.
ورحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، بالطلاب والطالبات الذين سيعودون لاستكمال رحلة تعليمية حافلة بالشغف والمثابرة مع معلميهم ومعلماتهم في بيئة مدرسية مناسبة.
وذلك بعد أنْ أنجزت كل أوجه الاستعداد والجاهزية بالمدارس التي تأهّبت بالفعل خلال الفترة الماضية لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي ليكملوا مسيرتهم التعليمية.
وأوضحت "اللهيبي" أن "تعليم جدة" حظيت بمشروعات تعليمية جديدة ضمن الاهتمام والدعم السخي للقيادة الرشيدة، أعزّها الله، الموجه للتعليم.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، عملت منذ وقت مبكر جدًّا لهذه اللحظة، انطلاقة العام الدراسي الجديد، من خلال إنجاز مختلف المهام المناطة بها وفق خطط الاستعداد المعتمدة لضمان انطلاقة موفقة للعام الدراسي، بمشيئة الله، منذ الحصة الدراسية الأولى.
وقالت: إن شركة "تطوير" بالتنسيق مع قطاع الخدمات، أكملت أعمال صيانة المدارس، وتخصيص فريق عمل للصيانة الطارئة، واستكمال تركيب المكيفات الجديدة، وكذلك استكمال التجهيزات المدرسية من معامل وسبورات ذكية وغيرها، في حين وصلت الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل الدراسية.
وعلى صعيد الموارد البشرية، فقد أجرت عملية النقل الداخلي للإداريين والإداريات بين المدارس. فيما أنجزت، ممثلة في شؤون المعلمين، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وتسديد الاحتياج في جميع المدارس.