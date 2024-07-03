هل المتقاعدون حالياً مشمولون بالتعديلات الجديدة للتأمينات الاجتماعية؟ وهل تغيّرت حسبة المعاش؟ سبق تكشف التفاصيل

كما أشارت المعلومات إلى أن حسبة المعاش التقاعدي لمن هم على رأس العمل حالياً ولديهم مدد اشتراك سابقة لم تتغير حيث إن التعديلات تمت فقط على سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر وبشكل تدريجي، علماً بأن الاستمرار على رأس العمل يزيد من معاش التقاعد حيث إن 30 سنة اشتراك يحصل فيها المتقاعد على 75٪ من الأجر المسجل، فيما كان من يتم 25 سنة يحصل على 62.5٪ .