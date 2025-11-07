وكيل "الصحة": الإنفلونزا الموسمية تسبق موعدها هذا العام وتؤثر على الأطفال وكبار السن

وأوضح "عسيري" في حديثه لبرنامج MBC في أسبوع، أن السلالات السائدة هذا الموسم تُسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وآلامًا في العظام والمفاصل، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل أكبر على الأطفال والطلاب في سن المدارس، وكبار السن فوق الخمسين عامًا.