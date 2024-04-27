خان وطنه واستباح الدماء والأموال والأعراض.. الرياض تشهد تنفيذَ حكم القتل في الجاني

بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ على / نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.