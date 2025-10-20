الصفيان: سرقة الأفكار في بيئة العمل وباء صامت يلتهم الموهوبين

وبيّن أن المبدعين يجدون أنفسهم أمام مشهد متكرر: فكرة يقدّمونها بحماس، ثم تُسرق منهم وتُعرض على أنها إنجاز عظيم لغيرهم، بينما يُطالبون هم بالإيجابية والصمت. وفي الاجتماعات تُعرض الخطط التي سهرت عقولهم على صياغتها وكأنها "وحي نزل" على غيرهم، فيكتفون بالصمت احترامًا لا اقتناعًا.