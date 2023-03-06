"آركو" تشارك في فعاليات مخيم إدارة الكوارث التاسع بقطر

كما تضمنت الفعاليات تجربة افتراضية لاندلاع حريق داخل أحد المخيمات لقياس مستوى كفاءة الاستجابة وإنقاذ المصابين مع الحرص على سلامة النفس، وسيناريو محاكاة لكارثة زلزال قوي نجم عنه عدد من المصابين والضحايا، تضمن التحرك الفوري للفرق الميدانية إلى موقع الكارثة الافتراضية وتقييم الأوضاع، ورصد الاحتياجات، وإسعاف الحالات الحرجة، ونقل المصابين إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وإصدار النداءات الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة، وتوزيع الأغذية ومياه الشرب، وتقديم خدمات الدعم النفسي وإعادة الروابط العائلية.