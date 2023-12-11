من المليونير النيجيري إلى الأرملة السورية.. " الأحمدي": شيء واحد سيحمي أموالك من السرقة والاحتيال الإلكتروني

وفي مقاله "أجمل من الواقع" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الأحمدي: "حـين يتعلق الأمر بالمال يجب أن تشك في أي استثمار يبدو أجمل من الواقع، وأعظم من المعتاد.. يجـب أن تشك في كل من يعرض عليك أرباحًا كبيرة تتجاوز 40 في المائة، لأن البنوك والمشاريع الحقيقية تعجز عن منحك نصف هذه المكاسب.. يجـب أن تـشك في كل من يقدم لك عرضًا مجانيًا، أو شراكة تفوق قدراتك، أو استثمارًا لم يسمع به غيرك، أو امتلاك شقة فاخرة بدفعة تافهة.. صحيح أن هناك استثمارات استثنائية تقدم أرباحًا خيالية، لكن كقاعدة عامة، يجب أن تشك دائمـًا في أي عرض أجمل من الواقع، وأفضل من المتوافر في السوق.. حـين يتعـلق الأمر بمدخرات حياتك، يصبح سـوء الظـن من حسن الفطـن، والمكاسب الكبيرة من الـمؤشرات الخطيرة، وإقبال الناس بشكل جنوني مؤشر إلى فـقاعة ستنفجر قريبًا".