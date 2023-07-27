وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف خدماتها بالتزامن مع موسم العمرة

تُضاعف وكالةُ شؤون المسجد النبوي جهودَها اليومية في المسجد النبوي بالتزامن مع وصول طلائع الزوار خلال موسم العمرة، وتعمل على تكثيف برامج تطهير المسجد النبوي، وتعطيره بأزكى أنواع الطيب والبخور.
وتولي وكالةُ شؤون المسجد النبوي جلَّ عنايتها لما يقدّم للزوار من خدمات، وتسهيل تنقل وحركة الزوار من وإلى المسجد النبوي، بكوادر بشرية مدربة ومهيّأة لخدمتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب العلمية والتوجيهية للزوار من خلال خدمات الإرشاد والدروس العلمية والشاشات الإلكترونية، ودعمها بخدمات الترجمة لخدمة الزوار بمختلف لغاتهم.
وتعمل على إثراء تجربة الزوار من خلال برامجها الثقافية، وإطلاعهم على خدمات مكتبة ومخطوطات المسجد النبوي، ومعرض عمارة المسجد النبوي، ومعرض نوادر المخطوطات.