وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف خدماتها بالتزامن مع موسم العمرة

وتولي وكالةُ شؤون المسجد النبوي جلَّ عنايتها لما يقدّم للزوار من خدمات، وتسهيل تنقل وحركة الزوار من وإلى المسجد النبوي، بكوادر بشرية مدربة ومهيّأة لخدمتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب العلمية والتوجيهية للزوار من خلال خدمات الإرشاد والدروس العلمية والشاشات الإلكترونية، ودعمها بخدمات الترجمة لخدمة الزوار بمختلف لغاتهم.