أمطار حائل تُربك قرار تعليق الدراسة.. ومطالبات بحصر الصلاحية بتعليم المنطقة

إلا أنهم اعتبروا، كتجربة أولى داخل مدينة حائل، عدم نجاح تطبيق القرار في المدارس الواقعة داخل المدينة وتحت أنظار مسؤولي التعليم، ممثلين في قسم الأمن والسلامة والمرافق بالإدارة، الذين بإمكانهم اتخاذ القرار مباشرة، وذلك بعد تفاوت تعليق الدراسة اليوم بين مدارس الحي الواحد، حيث قدّم مديرو ومديرات المدارس التي علّقت الدراسة سلامة الطلاب كأولوية، واتخذوا قرار التعليق كإجراء احترازي وإخلاء مسؤولية، خصوصًا في المدارس المستأجرة والمكتظة بالطلبة، فيما ناقضهم مديرو ومديرات مدارس أخرى لم يقوموا بتعليق الدراسة، مؤكدين في المقابل نجاح تطبيق الصلاحية في مدارس المحافظات التابعة للمنطقة.