موسم أمطار فافتحوا السدود.. "الحصيني": أول نوء الثريا والعواصف مشروطة!

وتابع: "ومعنى قولهم (حضرت الأوطان): أي أنهم يرجعون عن البوادي إلى أوطانهم، وطلب مياه الآبار؛ لأن مياه الغدران قد قلت حينئذ في البوادي، ومن المستحسن فتح السدود لسقي المزارع وهو أفضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر الماء عند ارتفاع الحرارة، إلا اذا كانت هناك فائدة في بقاء مياه السيول خلف السدود وهي مسألة تقديرية، كما أن فيه تزداد الحاجة الى شرب الماء".