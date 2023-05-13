موسم أمطار فافتحوا السدود.. "الحصيني": أول نوء الثريا والعواصف مشروطة!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه هي "الشرطان والبطين والثريا"، مشيراً إلى أن كل نجم منها 13 يوماً.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه من خلال الأرشيف المناخي فإن الأجواء فيه -الشرطان- حارة في وسط النهار وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل، ويعد سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية.
وأضاف: "تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، خاصة إذا كانت السنة قليلة المطر، ويعد من مواسم الأمطار في المملكة والخليج؛ حيث تستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل"، ويقول العامة "إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران".
وتابع: "ومعنى قولهم (حضرت الأوطان): أي أنهم يرجعون عن البوادي إلى أوطانهم، وطلب مياه الآبار؛ لأن مياه الغدران قد قلت حينئذ في البوادي، ومن المستحسن فتح السدود لسقي المزارع وهو أفضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر الماء عند ارتفاع الحرارة، إلا اذا كانت هناك فائدة في بقاء مياه السيول خلف السدود وهي مسألة تقديرية، كما أن فيه تزداد الحاجة الى شرب الماء".