الأمين العام لمجلس التعاون: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُمثِّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمعاهدات الدولية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي تُمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمعاهدات الدولية، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدَّد الأمين العام على رفض دول المجلس مثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.
كما أكد في الوقت ذاته أن دول المجلس تقف صفًّا واحدًا بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.