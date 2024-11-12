الأمين العام لمجلس التعاون: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُمثِّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمعاهدات الدولية

كما أكد في الوقت ذاته أن دول المجلس تقف صفًّا واحدًا بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.