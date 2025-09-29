استحواذ تاريخي: صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه يستحوذون على "إلكترونيك آرتس" بـ55 مليار دولار

في صفقة تُعد من الأضخم في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالشراكة مع شركتي Silver Lake و Affinity Partners عن استحواذهم على شركة Electronic Arts (EA) الأمريكية بقيمة تقارب 55 مليار دولار.
وتُعد “إلكترونيك آرتس”، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، من أكبر شركات الألعاب العالمية، حيث تقف وراء عناوين شهيرة مثل FIFA و Battlefield و The Sims.
وبحسب مصادر مطلعة، جاءت هذه الصفقة بعد مفاوضات مكثفة خلال الأشهر الماضية، لتصبح واحدة من أضخم عمليات الاستحواذ في تاريخ صناعة الألعاب، وأكبر عملية استثمارية يقودها الصندوق في قطاع الترفيه الرقمي.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها العالمي في مجالات التقنية والترفيه وصناعة الألعاب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، وجعل المملكة مركزاً عالمياً في صناعة الرياضة الإلكترونية والابتكار الترفيهي.
فيما لم تُفصح الجهات المعنية عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أن القيمة الضخمة للاستحواذ تؤكد مدى الرهان على مستقبل صناعة الألعاب باعتبارها إحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم.