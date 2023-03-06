مفتي المملكة ونائبه يتسلّمان التقرير الختامي لفرع الإفتاء بحائل

استقبل مفتي عام المملكة،رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء،الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة , مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة حائل عواد الشمري، الذي سلّم لسماحته التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بالمنطقة للعام المالي 2022م.
وخلال اللقاء استمع سماحته إلى شرح عما قام به الفرع خلال العام المنصرم من مبادرات وجهود ومشاركات واستقبال للمراجعين.
من جهة أخرى،استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية،المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه, مدير فرع رئاسة الإفتاء بحائل عواد الشمري،الذي سلّم لمعاليه التقرير الختامي للفرع.