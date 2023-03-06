مفتي المملكة ونائبه يتسلّمان التقرير الختامي لفرع الإفتاء بحائل

استقبل مفتي عام المملكة،رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء،الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة , مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة حائل عواد الشمري، الذي سلّم لسماحته التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بالمنطقة للعام المالي 2022م.