من 100 إلى 1000 ريال.. مهرجان "صفري" بيشة ترحيب بالزائر وتفاوت في الأسعار

ليس السوق وحده من انتعشت مبيعاته خلال مهرجان"الصفري", فمصانع التمور استقبلت أرتالًا من السيارات الصغيرة التي تحمل كراتين تمور "الصفري"، بغرض فرزها وغسلها وتغليفها وتجهيزها في ظروف بيع تتنوع من ٢٥٠ جم و ٥٠٠ جم حتى كيلو واحد، مع خيار تغليف آخر للعلب المعدنية الدائرية المغلقة تتراوح بين نصف كيلو حتى خمسة كيلوجرامات، ويتخذ بعض ملاك المصانع خيار الحفظ وتقاضي رسوم التغليف والحفظ والتخزين في ثلاجاتهم المركزية على أن تسدد القيمة في ختام موسم الإنتاج.