"سدايا" تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة.. الاثنين المقبل

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الاثنين المقبل، ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة بمقر الجامعة في جدة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تنظمها "سدايا" في الجامعات السعودية؛ لتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وإبراز فوائده الجمّة للبشرية.
ويناقش الملتقى بحضور عدد من المختصين في الذكاء الاصطناعي من "سدايا" والجامعة وعدد من الطلبة، آخر تطورات مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة وتأثيره في سُبل الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة وفرص تطوره واستخداماته.
ويقام الملتقى ضمن جهود سدايا في رفع مستوى التوعية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر الوطنية فيهما عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج مختصة تُنفذ وفق أحدث الممارسات العالمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من اهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المعرفة بها خدمةً للبشرية.