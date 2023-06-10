"سدايا" تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة.. الاثنين المقبل

ويقام الملتقى ضمن جهود سدايا في رفع مستوى التوعية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر الوطنية فيهما عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج مختصة تُنفذ وفق أحدث الممارسات العالمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من اهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المعرفة بها خدمةً للبشرية.