ضبْط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وأهابت في الوقت ذاته، بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.