بعد عملية الأسبوع الماضي.. "آل شرمة": رجال "الداخلية" يقدمون أرواحهم وهم يواصلون دحر تجار المخدرات

ويرصد "آل شرمة" السبب الرئيسي لهذه الجرائم، ويقول: "إذا حاولنا تتبع الأسباب التي تؤدي لوقوع مثل هذه الحوادث الدخيلة على مجتمعنا، نجد أن هناك دوافع كثيرة، مثل إفرازات العولمة والانفتاح الذي يعيشه العالم كله في وقتنا الحالي، إضافة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية بسبب ارتفاع معدلات الصرف، وتضاعف احتياجات الأسرة، مما يضع على كاهل الآباء مسؤوليات اقتصادية مضاعفة، قد تدفع بعضهم إلى فقدان السيطرة على أعصابه في بعض الأحيان، وهو ما يُسبِّب العديد من الخلافات الزوجية، وارتفاع نسبة الطلاق.. إلا أن القاسم المشترك الأعظم وراء غالبية هذه الجرائم يعود حسب إحصاءات الأجهزة الأمنية إلى تفشي وباء المخدرات، التي هي أسوأ ما ابتليت به الإنسانية على مر تاريخها، لأنها سبب رئيسي في وقوع حالات العنف، فكم من بيت أهمله الأب وعجز عن الصرف عليه وتوفير احتياجاته، وتجاهل مراعاته وشؤونه، بسبب الركض وراء متعة زائفة، وكم من طفل فقد حياته أو أصيب إصابة بالغة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب ممن فقد عقله، وأصيب بالهستيريا بسبب ذلك الوباء".