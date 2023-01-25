ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية "GTEL2023" يختتم أعماله بالرياض

واختتم رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، الدكتور عبدالعزيز بن دخيل الحمادي، أعمال اليوم الثالث والملتقى بكلمة، قدَّم فيها الشكر للمشاركين في الملتقى، وثمَّن جميع ما قُدم ونوقش خلال أعمال الملتقى، مبينًا أن الملتقى حظي بحضور أكثر من 3200 مشارك، وتسجيل أكثر من 5000 مهتم عبر الإنترنت من أكثر من 30 دولة، كما زار المعرض المصاحب أكثر من 2100 باحث ورائد أعمال ومهتم في مجال التعليم الإلكتروني والرقمي.