سيتولى قيادة النمو.. شركة سناب تعلن عن تعيين عبدالله الحمادي مديرًا عامًّا في المملكة

في خطوة استراتيجية لمواصلة نجاحها في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة سناب، عن تعيين عبدالله الحمادي مديرًا عامًّا في المملكة العربية السعودية.
كان الحمادي يشغل سابقًا منصب مدير الأعمال الإقليمي في سناب، وسينتقل إلى دوره الجديد لدعم نمو سناب في المملكة؛ حيث تتطلع الشركة إلى افتتاح مكتب جديد واستوديو للمبدعين هذا العام في منطقة الدرعية بحي جاكس الثقافي في الرياض، وهو المقر الذي سيباشر منه الحمادي عمله.
انضم الحمادي إلى الشركة في عام 2019، ولعب دورًا أساسيًّا في نمو الأعمال. وبتوليه القيادة في أحد أكثر أسواق سناب نشاطًا وحيوية؛ سيركز الحمادي على تعزيز ونمو منظومة الشراكات في المملكة العربية السعودية، بدءًا من القطاع العام ووصولًا إلى شركات القطاع الخاص المختلفة. وسيركز الحمادي أيضًا على نمو الفريق والاستفادة من المواهب المحلية في المملكة.
وفي تعليقه على دوره الجديد، قال الحمادي: "في ظل التحول الذي تشهده الشركة اتساقًا مع التحول الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية؛ يشرفني أن أتولى هذا المنصب في شركة أقدرها بشكل كبير.. من المتوقع أن تكون الأعوام القادمة بالنسبة لشركة سناب في السعودية مليئة بالإنجازات؛ حيث إننا نعتزم فتح مكتبنا الجديد رسميًّا، واستوديو لصناع المحتوى هذا العام. إلى جانب ذلك، آمل أن أواصل بناء مجتمع سناب في السعودية ودول الخليج العربي، وتعزيز منظومة صناع المحتوى فيها، وتعزيز ريادتنا وابتكاراتنا في تقنية الواقع المعزز، وطبعًا إظهار العائد على الاستثمار الذي نوفره لشركائنا.. أنا ممتن للغاية لهذه الفرصة وأتطلع إلى مواصلة نجاح سناب في المملكة".
كما علّق حسين فريجه، المدير العام لشركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أخذ الحمادي الشركة من نجاح إلى نجاح، ومع كون المملكة أحد أكبر أسواقنا في المنطقة، ستكون عزيمته ومهاراته ضروريين لتنفيذ خططنا الاستراتيجية دعمًا لرؤية 2030، عبدالله الحمادي هو الرجل المناسب في المكان المناسب لقيادة سناب ودعم شركائنا في المملكة العربية السعودية".
يتمتع الحمادي بخلفية متميزة في الأعمال قبل انضمامه إلى سناب؛ حيث كان مديرًا للارتباط الأول في شركة ماكينزي وشركاه، وعضوًا في الفريق المؤسس في كريم، وقائد تسويق الشركات الصغيرة لجوجل في السعودية. كما شغل الحمادي مناصب في عدة مجالس إدارة، بما في ذلك مجلس إدارة شركة BEYON. وهو أيضًا حاصل على درجة البكالوريوس بامتياز من جامعة جورجتاون في المالية والأعمال الدولية، وتعد خبراته الواسعة وسجل نجاحه المثبت في سناب، أساسات واعدة لقيادة الطريق في السعودية.
يمتلك "سناب شات" قاعدة جماهيرية فريدة ومتفاعلة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع أكثر من 22 مليون مستخدم شهريًّا في السعودية يفتحون التطبيق بمتوسط من 50 مرة في اليوم. ينظر إلى سناب شات كامتداد رقمي للنسيج الاجتماعي في المملكة، ويقوم سناب باستثمارات كبيرة داخل المملكة لخدمة المجتمع الكبير من مستخدمي سناب شات والمبدعين والمعلنين؛ مما يوفر قيمة مضافة للجميع على المنصة.