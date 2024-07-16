سيتولى قيادة النمو.. شركة سناب تعلن عن تعيين عبدالله الحمادي مديرًا عامًّا في المملكة

وفي تعليقه على دوره الجديد، قال الحمادي: "في ظل التحول الذي تشهده الشركة اتساقًا مع التحول الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية؛ يشرفني أن أتولى هذا المنصب في شركة أقدرها بشكل كبير.. من المتوقع أن تكون الأعوام القادمة بالنسبة لشركة سناب في السعودية مليئة بالإنجازات؛ حيث إننا نعتزم فتح مكتبنا الجديد رسميًّا، واستوديو لصناع المحتوى هذا العام. إلى جانب ذلك، آمل أن أواصل بناء مجتمع سناب في السعودية ودول الخليج العربي، وتعزيز منظومة صناع المحتوى فيها، وتعزيز ريادتنا وابتكاراتنا في تقنية الواقع المعزز، وطبعًا إظهار العائد على الاستثمار الذي نوفره لشركائنا.. أنا ممتن للغاية لهذه الفرصة وأتطلع إلى مواصلة نجاح سناب في المملكة".