السعودية ومصر.. تكامل تجاري وشراكة استراتيجية وتبادل قيمته 221 مليار ريال

قالت وزارة التجارة، اليوم الأحد: إن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر، وصل إلى 221 مليار ريال، خلال خمس سنوات.
وكتبت عبر حسابها في موقع "إكس"، تحت عنوان "السعودية ومصر.. تكامل تجاري وشراكة استراتيجية": إن المملكة في المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
ولفتت الوزارة إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022م 40%، مقارنة بـ 2021م.
وبيّنت أن حجم التبادل التجاري جاء على النحو التالي خلال الخمس سنوات: 2018: 25 مليار ريال، 2019: 36 مليار ريال، 2020: 29 مليارًا، 2021: 54.5 مليار، 2022: 76.5 مليار.
ويُعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع بين وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ونظيره المصري، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري.