السعودية ومصر.. تكامل تجاري وشراكة استراتيجية وتبادل قيمته 221 مليار ريال

ويُعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع بين وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ونظيره المصري، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري.