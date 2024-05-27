"دار وإعمار" تحقق تقدمًا سريعًا في إنشاء مشروع "تالا السيف" النوعي

وأكدت شركة "دار وإعمار" أن المستفيدين من الفلل سوف يحصلون على أفضل الضمانات التي تعكس معايير الجودة والتميُّز في مشاريع الشركة التي تحرص على منح عملائها قيمةً مضافةً عالية، منها 10 سنوات ضمان على الهيكل الإنشائي، و10 سنوات ضمان على العزل المائي، إلى جانب العديد من الضمانات والخدمات التي تصبُّ في صالح المُلاك لضمان استدامة مساكنهم، بما يوفر لهم الراحة والسكينة في هذا المجتمع النوعي.