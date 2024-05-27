"دار وإعمار" تحقق تقدمًا سريعًا في إنشاء مشروع "تالا السيف" النوعي

أعلنت "دار وإعمار" -الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة-، عن الانتهاء من أعمال الأساسات وأعمدة الدور الأرضي للفلل في مشروعها "تالا السيف"، محققةً بذلك تقدُّمًا سريعًا في تنفيذ الخُطة الزمنية التي تهدف إلى تسليم مفاتيح الفلل للمستفيدين في أسرع وقتٍ ممكن، وبأعلى جودةٍ للتنفيذ.
وأكدت الشركة استمرار العمل الجاد للانتهاء من المشروع، وكتابة قصة نجاحٍ جديدةٍ تُضاف إلى سلسلة نجاحات "دار وإعمار" التي بدأت رحلتها في عام 2007، قدَّمت خلالها أكثر من 6000 وحدة سكنيَّة، نموذجيَّة، ساهمت في تلبية احتياج المجتمع المحلي.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أسامة الخنيزي عن فخره بقدرة الشركة على تجاوز نسبة الإنجازات المستهدفة بسرعة تتعدى الجدول الزمني المحدد، والذي يعكس ثقافة الشركة، وتفوقها في صناعة قصص النجاح الوطنية، والمساهمة المتميزة في دعم توجهات المملكة لتوفير سكن مناسب يواكب تطلعات الأسر السعودية ويساهم في تعزيز جودة حياتهم.
ويوفر مشروع "تالا السيف" -أحدث مشاريع "دار وإعمار"- فرصةً مثاليَّةً للأسر السعودية لتملُّك واختيار فيلا متميزة من بين 136 فيلا بُنِيت وفق نموذجَين، تتراوح مساحات الأراضي بين 323 و757 مترًا مربعًا للفيلا الواحدة، لتلبّي احتياجات وتطلُّعات الأسر للمستقبل.
وتتميَّز فلل "تالا السيف" بتصميمها الهندسي الفريد الذي يُتيح تشييد طابقَين بمساحاتٍ رحبة، واستخدامات متعددة، إضافة إلى مساحة بناءٍ على السطح، وفناءٍ خارجيٍّ أماميّ وخلفي، و5 غرف نوم، وغرفة معيشية، وغرفة طعام، وغرفة عاملة منزل، ومجلس، ومطبخ، إلى جانب العديد من المرافق كدورات المياه، وبركة السباحة.
كما تتميَّز الفلل، بموقعٍ متميِّزٍ يتوسَّط مدينتَي الخُبَر والدمام، على الطريق الساحلي، بالقرب من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، واستاد الأمير سعود بن جلوي، والظهران أكسبو، على بُعد دقائق من كورنيش الخبر الساحر، وطريق الملك سعود الذي يربط هذا المجتمع السكني النموذجي بالظهران مول، والراشد مول، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"؛ ليقدِّم للعائلة السعودية فرصة العيش في أيقونةٍ إسكانيةٍ مصمَّمة لتلبية احتياجاتهم.
وأكدت شركة "دار وإعمار" أن المستفيدين من الفلل سوف يحصلون على أفضل الضمانات التي تعكس معايير الجودة والتميُّز في مشاريع الشركة التي تحرص على منح عملائها قيمةً مضافةً عالية، منها 10 سنوات ضمان على الهيكل الإنشائي، و10 سنوات ضمان على العزل المائي، إلى جانب العديد من الضمانات والخدمات التي تصبُّ في صالح المُلاك لضمان استدامة مساكنهم، بما يوفر لهم الراحة والسكينة في هذا المجتمع النوعي.
ويمكن للمهتمين باقتناص فرصة تملُّك فيلا نموذجية في مشروع "تالا السيف" التواصل مع إدارة المبيعات على (0507057059)، أو ملء استمارة التسجيل على موقع المشروع (Darwaemaar.com).
الجدير بالذكر، أن شركة "دار وإعمار" تحمل تاريخًا راسخًا في قطاع العقار المحلي؛ لِما تملكه من إنجازاتٍ ومشاريع متنوعةٍ في محفظتها العقارية، ساهمت في إثراء مشهد الإسكان المحلي بآلاف الوحدات السكنية، ويمكن للمهتمين بالاطلاع على تفاصيل مشاريعها، متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي @dar_waemmar، أو زيارة موقعها الإلكتروني Darwaemaar.com.