"فيصل التخصصي" يطلق النسخة الأولى من الموظف الآلي "نور"

ويُعَد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنّف مؤخرًا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس.