تفعيل "مسار الإصابات والحوادث" بمستشفى خيبر ينقذ حياة شاب تعرض لنزيف حاد نتيجة حادث

أنقذت الفرق الطبية بمستشفى خيبر العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، حياة شاب في العقد الرابع من العمر تعرض لنزيف حاد بالأمعاء والرأس نتيجة حادث مروري.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى خيبر العام وهو يعاني من نزيف شديد بالبطن والأمعاء ونزيف آخر بالراس، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إدخال المريض لغرفة العمليات لعمل استكشاف جراحي لإيقاف النزيف والبدء بتعويض الدم المفقود من خلال إعطاء المريض سبع وحدات دم وبلازما.
وبين التجمع أن الجراحة تكللت بالنجاح بإيقاف النزيف وإجراء أشعة مقطعية للتأكد من ذلك، مضيفاً أن الفريق الطبي قرر حاجة المريض لإجراء جراحة دقيقة للكلى والبنكرياس في الحال، وضمن خدمات مسار الحوادث و الإصابات الذي تم تفعيله مؤخراً بمستشفى خيبر العام، نُقل للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد، وبعد 48 ساعة استقرت حالته الصحية وغادر العناية المركزة، وتابع برنامجه العلاجي في أقسام التنويم حتى غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.