تفعيل "مسار الإصابات والحوادث" بمستشفى خيبر ينقذ حياة شاب تعرض لنزيف حاد نتيجة حادث

وبين التجمع أن الجراحة تكللت بالنجاح بإيقاف النزيف وإجراء أشعة مقطعية للتأكد من ذلك، مضيفاً أن الفريق الطبي قرر حاجة المريض لإجراء جراحة دقيقة للكلى والبنكرياس في الحال، وضمن خدمات مسار الحوادث و الإصابات الذي تم تفعيله مؤخراً بمستشفى خيبر العام، نُقل للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد، وبعد 48 ساعة استقرت حالته الصحية وغادر العناية المركزة، وتابع برنامجه العلاجي في أقسام التنويم حتى غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.