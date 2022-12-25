"الصناعة" تبدأ في إصدار "خدمة شهادات المنشأ" للمنتجات الوطنية يناير المقبل

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها ستبدأ من مطلع شهر يناير القادم في إصدار "خدمة شهادات المنشأ" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.