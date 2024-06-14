مفتي عام المملكة يستقبل المستفتين بمشعر منى

ووجّه سماحته بتكليف أصحاب الفضيلة للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج وهم: عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان 0504222205، وعضو هيئة كبار العلماء مفوض الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل البصيلي 0506741787، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبدالله الطيار 0556377792، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بازمول 0553480005، ومفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ الدكتور محمد شيبة 0504577218، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان 0569608516، و"واتس آب" الإدارة العامة للإفتاء 0535256603.