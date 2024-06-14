محليات

مفتي عام المملكة يستقبل المستفتين بمشعر منى

وجّه بالرد على استفسارات الحجاج
مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مستقبلًا المستفتين بمشعر منى
مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مستقبلًا المستفتين بمشعر منى

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المستفتين وذلك بمقر إقامة المفتي بمشعر منى بمكة المكرمة.

ووجّه سماحته بتكليف أصحاب الفضيلة للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج وهم: عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان 0504222205، وعضو هيئة كبار العلماء مفوض الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل البصيلي 0506741787، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبدالله الطيار 0556377792، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بازمول 0553480005، ومفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ الدكتور محمد شيبة 0504577218، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان 0569608516، و"واتس آب" الإدارة العامة للإفتاء 0535256603.

مكة المكرمة
مشعر منى
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة
موسم حج 1445هـ

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