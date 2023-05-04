"أمير الجوف" يوجّه بمضاعفة الجهود لتجويد الخدمات التنموية المقدمة بمحافظة طبرجل

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بمضاعفة الجهود في سبيل تجويد الخدمات التنموية المقدمة بمحافظة طبرجل.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مديرو الجهات الخدمية بالمحافظة، بحضور مديري العموم بالمنطقة، بحثُ الموضوعات المتعلقة بالجهات الخدمية في شتى المجالات البلدية والصحية والطرق وغيرها، واقتراح الآليات الكفيلة بتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم؛ مشددًا على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تعترض سير عمل المشروعات التي تنفذها تلك الجهات.
وناقش الاجتماعُ عددًا من المشروعات التنموية وسبل تعزيزها وتحقيق تطلعات الأهالي، إلى جانب مناقشة التوصيات السابقة والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض المشروعات الجاري تنفيذها والمقترح العمل عليها من الإدارات الحكومية.
ووجه بمضاعفة الجهود وتضافرها من قِبَل جميع الجهات؛ مؤكدًا أهمية التنسيق والعمل ما بين القطاعات بالمنطقة؛ بما يسهم في تنفيذ المشروعات وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجيهات وحرص القيادة الرشيدة حفظها الله.
حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ طبرجل غالب العتيبي.