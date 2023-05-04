"أمير الجوف" يوجّه بمضاعفة الجهود لتجويد الخدمات التنموية المقدمة بمحافظة طبرجل

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مديرو الجهات الخدمية بالمحافظة، بحضور مديري العموم بالمنطقة، بحثُ الموضوعات المتعلقة بالجهات الخدمية في شتى المجالات البلدية والصحية والطرق وغيرها، واقتراح الآليات الكفيلة بتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم؛ مشددًا على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تعترض سير عمل المشروعات التي تنفذها تلك الجهات.