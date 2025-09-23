قصر الحكم .. شاهد حضاري وقيمة تاريخية ومعمارية تبرز الأهمية الدولية للعاصمة

ويضمُّ الدور الأول من القصر مجلسًا ملكيًّا تبلغ مساحته (2000) متر مربع، وارتفاعه 14 مترًا، ويوجد على جانبي هذا المجلس صفوف من الأعمدة المغطاة بالرخام، وقد زُينت جدرانُه بزخارف ونقوش على الطراز المحلي، كما يضمُّ أيضًا مكتبًا لخادم الحرمين الشريفين، ومجالس ملحقة به، وصالة الطعام الرئيسة البالغة مساحتها (1120) مترًا مربعًا، إضافةً إلى مجالس وقاعات وعناصر أخرى.