برنامج "كفالة" يحصد 7 جوائز بالنسخة الخامسة لمسابقة "ستيفي 2024"

حصد برنامجُ ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، سبعَ جوائز من "ستيفي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الخامسة للعام 2024.
وتضمّنت الجوائز: ذهبيتين في الابتكار بالقطاع المالي عن نظام "كافل" لإصدار الكفالات، والابتكار في تجديد الهوية عن مشروع إطلاق هوية برنامج "كفالة" الجديدة، وجائزة الإدارة المبتكرة في الأنظمة المالية نظام "كافل".
أما الخمسة المتبقية فكانت برونزيات؛ ثلاث منها لمشروع "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي: النمو والانتشار" عن ابتكار المنتجات، وابتكار منتجات قطاع الأعمال "B2B"، والابتكار في الخدمات الحكومية، وكذلك برونزية لمشروع تحول كفالة الفعال، عن ابتكار التطوير التقني للحكومات، وبرونزية لنظام "كافل" لإصدار الكفالات عن ابتكار الإدارة والتخطيط التقني للقطاع المالي.
وأعرب الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل "كفالة" همام هاشم؛ عن امتنانه وفخره بحصول "كفالة" على تلك الجوائز.
وقال "هاشم" خلال تسلمه للجوائز: إنه لم يكن ليأتي لولا إٍسهام موظفي البرنامج في تميزهم وابتكارهم، وثقة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ضمانات التمويل التي يوفرها البرنامج، من خلال دعم أكثر من 21 ألف منشأة عبر تقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 93 مليار ريال، والنجاح الكبير الذي حققه البرنامج بالشراكة مع القطاع الحكومي، وجهات التمويل في السعودية التي أسهمت في دعم القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتعدُّ جائزة "ستيفي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، وتأسّست عام 2002م؛ لتقدير إنجازات الشركات والجهات الحكومية من جميع جوانب الاقتصادية وأثرها في جميع أنحاء العالم، لتصبح إحدى أكثر الجوائز العالمية المرغوبة.
ويأتي دور برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بتوفير الضمانات المالية اللازمة لجهات التمويل؛ بهدف مساعدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على التمويل اللازم لتنمية أنشطتها المرخصة.
كما يسهم ضمن استراتيجية الشمول المالي، في تشجيع جهات التمويل على التعامل مع شرائح جديدة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التعامل مع جهات التمويل، وذلك عبر إنشاء مبادرات مع الوزارات والهيئات الحكومية التي تعنى بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة "السياحي والترفيهي والثقافي والوقفي غير الربحي والتصدير والقطاع الاستشاري"، بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.