برنامج "كفالة" يحصد 7 جوائز بالنسخة الخامسة لمسابقة "ستيفي 2024"

وقال "هاشم" خلال تسلمه للجوائز: إنه لم يكن ليأتي لولا إٍسهام موظفي البرنامج في تميزهم وابتكارهم، وثقة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ضمانات التمويل التي يوفرها البرنامج، من خلال دعم أكثر من 21 ألف منشأة عبر تقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 93 مليار ريال، والنجاح الكبير الذي حققه البرنامج بالشراكة مع القطاع الحكومي، وجهات التمويل في السعودية التي أسهمت في دعم القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.