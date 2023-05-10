المملكة وإعمار اليمن.. عين على البناء والتنمية وأخرى على الحل السياسي الشامل

وامتدت يد المملكة لتعمر اليمن في شتى المجالات، من الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يؤكّد نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.