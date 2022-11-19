وظائف وتصنيع وترفيه.. صورة من "أوكسفورد" عن "اقتصاد المملكة المتسارع بـG20"

أطلقت "أوكسفورد بيزنس جروب"، تقريرًا عن المملكة العربية السعودية، سلطت فيه الضوء على نهج المملكة المتنوع في التنمية الاقتصادية، والذي يساعد في وضعها كواحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في عام 2022.