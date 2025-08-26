الربيعة ومنسوبو مركز الملك سلمان للإغاثة يشاركون في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومنسوبو المركز، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تعزيزًا للبعد الإنساني، وتجسيدًا لقيم العطاء والتكافل في المجتمع.
وأعرب الربيعة عقب تبرعه بالدم عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية التي تحمل رسالة إنسانية نبيلة في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى والمصابين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يعدّ من أسمى صور العطاء التي تجسد روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.
وأكّد أن مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- بإطلاق هذه الحملة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالإنسان أولًا، وحرصها على تعزيز قيم التضامن، بما يرسخ مكانة المملكة في العمل الإنساني، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي متكافل.
ودعا الدكتور عبدالله الربيعة جميع أفراد المجتمع، ولا سيما العاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى المشاركة بالتبرع بالدم لما له من أثر بالغ في إنقاذ الأرواح وغرس ثقافة العطاء، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار.