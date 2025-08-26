الربيعة ومنسوبو مركز الملك سلمان للإغاثة يشاركون في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومنسوبو المركز، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تعزيزًا للبعد الإنساني، وتجسيدًا لقيم العطاء والتكافل في المجتمع.